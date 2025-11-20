Visite entreprise PASSION CONCEPT PASSION CONCEPT Bergerac

Visite entreprise PASSION CONCEPT Jeudi 20 novembre, 14h00 PASSION CONCEPT Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T14:00:00+01:00 – 2025-11-20T16:00:00+01:00

Fin : 2025-11-20T14:00:00+01:00 – 2025-11-20T16:00:00+01:00

Présentation des métiers et des formation, visite de l’entreprise et échanges avec les professionnels.

Visite de l’entreprise PASSION CONCEPT à Bergerac

Passion Concept est une entreprise locale Bergeracoise, spécialisée dans la conception et la fabrication de Tear-drops.

PASSION CONCEPT 74 Chemin de la Sabatière, 24100 – BERGERAC Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « erip@mlbergeracois.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0553583206 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=229787 »}]

visite entreprise PASSION CONCEPT