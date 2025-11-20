Visite entreprise PASSION CONCEPT PASSION CONCEPT Bergerac
Visite entreprise PASSION CONCEPT PASSION CONCEPT Bergerac jeudi 20 novembre 2025.
Présentation des métiers et des formation, visite de l’entreprise et échanges avec les professionnels.
Passion Concept est une entreprise locale Bergeracoise, spécialisée dans la conception et la fabrication de Tear-drops.
PASSION CONCEPT 74 Chemin de la Sabatière, 24100 – BERGERAC Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « erip@mlbergeracois.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0553583206 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=229787 »}]
