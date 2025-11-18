Visite Entreprise Pivaudran Souillac

Début : 2025-11-18T10:00:00+01:00 – 2025-11-18T17:00:00+01:00

Fin : 2025-11-18T10:00:00+01:00 – 2025-11-18T17:00:00+01:00

Les 3 classes de 3 eme vont visiter les deux usines sur 3 créneaux. Il vont découvrir le monde l’entreprise et tous les métiers qui s’y rattachent. Icette visite va aussi leur permettre de connaître le tissu économique local.

Pivaudran Rue de la Fregiere, 46200 Souillac Souillac 46200 Lot Occitanie

Observer le monde de l’entreprise local.