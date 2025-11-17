Visite Entreprise RICOH INDUSTRIE WETTOLSHEIM Wettolsheim – Agence COLMAR EUROPE Wettolsheim

Visite Entreprise RICOH INDUSTRIE WETTOLSHEIM Lundi 17 novembre, 13h00 Wettolsheim – Agence COLMAR EUROPE European Collectivity of Alsace

Début : 2025-11-17T13:00:00+01:00 – 2025-11-17T15:00:00+01:00

Fin : 2025-11-17T13:00:00+01:00 – 2025-11-17T15:00:00+01:00

Dans le cadre de la Semaine de l’Industrie, RICOH Industrie ouvre ses portes pour permettre à un groupe de 10 personnes de visiter son entreprise située à Wettolsheim.

RDV à 14h devant le poste de garde de l’usine. Pensez à emmener une pièce d’identité ainsi qu’un CV. Après une présentation de l’entreprise et des différents acteurs présents, vous visiterez l’usine et pourrez laisser votre CV si travailler à un poste d’Opérateur de production (F/H) ou Maintenancier (F/H) vous intéresse.

Wettolsheim – Agence COLMAR EUROPE 68920 Wettolsheim Wettolsheim 68920 European Collectivity of Alsace Grand Est

