Visite entreprise SIRA – Groupe VEOLIA dans le cadre de la semaine de l’industrie Chasse-sur-Rhône – Agence VIENNE Chasse-sur-Rhône jeudi 20 novembre 2025.

Dans le cadre de la semaine de l’industrie, l’entreprise SIRA du groupe VEOLIA ouvre ses portes pour découvrir son secteur d’activité et les métiers – Entreprise industrielle de retraitement des déchets chimiques

Découverte du site faite par le Directeur – Obligation de port de chaussures fermées et de vêtements couvrants

Chasse-sur-Rhône – Agence VIENNE 38670 Chasse-sur-Rhône Chasse-sur-Rhône 38670 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Dans le cadre de la semaine de l'industrie, l'entreprise SIRA du groupe VEOLIA ouvre ses portes pour découvrir son secteur d'activité et les métiers – Entreprise industrielle de retraitement des déchets chimiques