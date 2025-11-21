Visite Entreprise Soparco entreprise Soparco Sablons sur Huisne

Visite Entreprise Soparco Vendredi 21 novembre, 09h45 entreprise Soparco Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-21T09:45:00+01:00 – 2025-11-21T12:00:00+01:00

Fin : 2025-11-21T09:45:00+01:00 – 2025-11-21T12:00:00+01:00

À l’occasion de la Semaine de l’Industrie, l’entreprise SOPARCO t’ouvre ses portes.

Viens explorer les métiers de la production éco-responsable et découvre comment sont fabriqués les pots et solutions horticoles qui font pousser l’avenir.

Une visite inspirante pour les jeunes curieux, créatifs et tournés vers l’innovation durable !

entreprise Soparco condé-sur huisne Sablons sur Huisne 61110 Condé-sur-Huisne Orne Normandie

