visite Entreprise Station épuration Vienne-Sud station d’épuration Vienne Sud Reventin-Vaugris
visite Entreprise Station épuration Vienne-Sud station d’épuration Vienne Sud Reventin-Vaugris mardi 18 novembre 2025.
visite Entreprise Station épuration Vienne-Sud Mardi 18 novembre, 09h30 station d’épuration Vienne Sud Isère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-18T09:30:00 – 2025-11-18T11:00:00
Fin : 2025-11-18T09:30:00 – 2025-11-18T11:00:00
Dans le cadre de la semaine de l’industrie, la station d’épuration Vienne-Sud de Reventin-Vaugris ouvre ses portes pour découvrir son secteur d’activité et les différents métiers concernant le traitement des eaux usées.
station d’épuration Vienne Sud 281 route du Barrage Reventin-Vaugris 38121 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « i.ribotta@mlir38.org »}]
Dans le cadre de la semaine de l’industrie, la station d’épuration Vienne-Sud de Reventin-Vaugris ouvre ses portes .