VISITE ENTREPRISE TECHNICENTRE SNCF Tergnier

VISITE ENTREPRISE TECHNICENTRE SNCF Tergnier mardi 18 novembre 2025.

VISITE ENTREPRISE Mardi 18 novembre, 09h00 TECHNICENTRE SNCF Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T09:00:00 – 2025-11-18T11:00:00

Fin : 2025-11-18T09:00:00 – 2025-11-18T11:00:00

VOUS VISITEREZ LES ATELIERS DU TECHNICENTRE SNCF

Vous présentez obligatoirement avec une paire de CHAUSSURES DE SECRURITE

TECHNICENTRE SNCF BOULEVARD STEPHENSON 02700 TERGNIER Tergnier 02700 Quessy Aisne Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/514689?at_medium=CMP&at_campaign=DSIMonstreuil&at_cmp_indicateur1=PromotionEvenementConseiller&at_cmp_indicateur2=Multicanal&at_cmp_indicateur3=Multidate »}]

VISITE ATELIER VISITE ENTREPRISE