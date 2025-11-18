Visite entreprise TEXABRI dans le cadre de la semaine de l’industrie Reventin-Vaugris – Agence VIENNE Reventin-Vaugris

Visite entreprise TEXABRI dans le cadre de la semaine de l’industrie Reventin-Vaugris – Agence VIENNE Reventin-Vaugris mardi 18 novembre 2025.

Visite entreprise TEXABRI dans le cadre de la semaine de l’industrie Mardi 18 novembre, 08h00 Reventin-Vaugris – Agence VIENNE Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T08:00:00+01:00 – 2025-11-18T10:00:00+01:00

Fin : 2025-11-18T08:00:00+01:00 – 2025-11-18T10:00:00+01:00

Dans le cadre de la semaine de l’industrie, l’entreprise TEXABRI ouvre ses portes pour découvrir son secteur d’activité et les métiers Texabri est une entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication et l’installation d’abris métallo-textiles sur mesure. Grâce à son expertise, l’entreprise a su se positionner comme un acteur majeur sur le marché de la construction de structures couvertes en France et à l’international. Texabri propose une large gamme de produits pour différents secteurs

Reventin-Vaugris – Agence VIENNE 38121 Reventin-Vaugris Reventin-Vaugris 38121 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/520058 »}]

Dans le cadre de la semaine de l’industrie, l’entreprise TEXABRI ouvre ses portes pour découvrir son secteur d’activité et les métiers Texabri est une entreprise spécialisée dans la conception, la fab 1 jeune 1 solution La semaine de l’industrie