Visite entreprise TOMATES D’AQUITAINE TOMATES D’AQUITAINE Bergerac
Visite entreprise TOMATES D’AQUITAINE TOMATES D’AQUITAINE Bergerac jeudi 20 novembre 2025.
Visite entreprise TOMATES D’AQUITAINE Jeudi 20 novembre, 09h00 TOMATES D’AQUITAINE Dordogne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-20T09:00:00+01:00 – 2025-11-20T11:00:00+01:00
Fin : 2025-11-20T09:00:00+01:00 – 2025-11-20T11:00:00+01:00
Présentation des métiers et des formation, visite de l’entreprise et échanges avec les professionnels.
Visite de l’entreprise TOMATES D’AQUITAINE à Bergerac
Tomates d’Aquitaine est le seul site français spécialisé dans la première transformation de tomates, situé à Bergerac (Dordogne)
TOMATES D’AQUITAINE 35 route Pierre Pinson 24100 – BERGERAC Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « erip@mlbergeracois.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0553583206 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=229785 »}]
visite entreprise TOMATES D’AQUITAINE