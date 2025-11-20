Visite entreprise TOMATES D’AQUITAINE TOMATES D’AQUITAINE Bergerac

Visite entreprise TOMATES D’AQUITAINE Jeudi 20 novembre, 09h00 TOMATES D’AQUITAINE Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T09:00:00+01:00 – 2025-11-20T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-20T09:00:00+01:00 – 2025-11-20T11:00:00+01:00

Présentation des métiers et des formation, visite de l’entreprise et échanges avec les professionnels.

Visite de l’entreprise TOMATES D’AQUITAINE à Bergerac

Tomates d’Aquitaine est le seul site français spécialisé dans la première transformation de tomates, situé à Bergerac (Dordogne)

TOMATES D’AQUITAINE 35 route Pierre Pinson 24100 – BERGERAC Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « erip@mlbergeracois.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0553583206 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=229785 »}]

visite entreprise TOMATES D’AQUITAINE