Visite entreprise Vienne Mobilités Pont-Évêque
Visite entreprise Vienne Mobilités Pont-Évêque mercredi 19 novembre 2025.
Visite entreprise Mercredi 19 novembre, 09h30 Vienne Mobilités Isère
Sur Inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-19T09:30:00+01:00 – 2025-11-19T11:00:00+01:00
Fin : 2025-11-19T09:30:00+01:00 – 2025-11-19T11:00:00+01:00
Plateforme logistique des transports urbains du territoire de Vienne Condrieu Agglomération
Venez découvrir les métiers de mécaniciens, de la maintenance et de la logistique
Vienne Mobilités 553 RUE DU CHAMP DE COURSES 38780 PONT-EVEQUE Pont-Évêque 38780 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « epatino@groupe-osez.fr »}]
Vienne Mobilités Mobilité Conducteurs
Image du règlement intérieur