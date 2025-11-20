Visite ESARIS Centre de Strasbourg Eckbolsheim

Visite ESARIS Jeudi 20 novembre, 10h00 Centre de Strasbourg Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T10:00:00+01:00 – 2025-11-20T12:00:00+01:00

Fin : 2025-11-20T10:00:00+01:00 – 2025-11-20T12:00:00+01:00

Nous sommes fabricants de composants et de sous-ensembles électromécaniques pourl’industrie aéronautique, ferroviaire et électrique.

Centre de Strasbourg 6 rue Ettore Bugatti, 67201 ECKBOLSHEIM Eckbolsheim 67201 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « email », « value »: « frederique.dirian@uimm-alsace.fr »}]

Visite des ateliers et découverte des métiers industriels.