Visite ESARIS Centre de Strasbourg Eckbolsheim
Visite ESARIS Jeudi 20 novembre, 10h00 Centre de Strasbourg Collectivité européenne d’Alsace
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-20T10:00:00+01:00 – 2025-11-20T12:00:00+01:00
Fin : 2025-11-20T10:00:00+01:00 – 2025-11-20T12:00:00+01:00
Nous sommes fabricants de composants et de sous-ensembles électromécaniques pourl’industrie aéronautique, ferroviaire et électrique.
Centre de Strasbourg 6 rue Ettore Bugatti, 67201 ECKBOLSHEIM Eckbolsheim 67201 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « email », « value »: « frederique.dirian@uimm-alsace.fr »}]
Visite des ateliers et découverte des métiers industriels.