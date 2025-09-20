Visite Escalier du Roy d’Aragon Escalier du Roy d’Aragon Bonifacio

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

L’Escalier du Roy d’Aragon à Bonifacio, classé monument historique et site pittoresque de la Corse a selon sa légende, été creusé de main d’homme dans la falaise calcaire en une nuit par les troupes du Roy d’Aragon en 1420. En réalité, c’est pour accéder au puits Saint-Barthélemy, puits d’eau douce, que cet escalier a réellement été creusé. Malheureusement, le puits n’est plus utilisé aujourd’hui et la grotte l’abritant est fermée au public.

Composé de 189 marches toutes aussi irrégulières les unes que les autres, c’est en les descendant que vous resterez émerveillés devant un ensemble de vues incroyables : à 180° sur la mer, la Sardaigne et les falaises. Arrivés en bas, vous serez à seulement quelques mètres au-dessus de la mer dans un chemin creusé dans la falaise et vous longerez une eau bleu turquoise.

Les enfants qui parviennent à gravir ces 189 marches ont le privilège de recevoir un diplôme en récompense de leur courage !

Une expérience unique à vivre en Méditerranée qui mêle défi physique et histoire séculaire !

La visite de ce site si particulier exige d’avoir une bonne capacité physique et de respecter les règles de sécurité. Merci de bien vouloir prendre connaissance du règlement de visite de l’Escalier du Roy Aragon avant votre venue.

L’accès à l’escalier est uniquement réservé aux personnes ayant des chaussures fermées et plates (interdictions : tongs, claquettes et chaussures à talons) . Un casque est prêté pour le bon déroulement de la visite.

Escalier du Roy d’Aragon Office de Tourisme, 20169 Bonifacio Bonifacio 20169 Corse-du-Sud Corse 0495731188 http://www.bonifacio.fr

