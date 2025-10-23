Visite ésotérique dans la forêt d’Huelgoat Huelgoat

Huelgoat Finistère

Début : 2025-10-23

fin : 2025-10-23

2025-10-23 2025-11-01

Yan Serre vous propose une visite pédestre pour déchiffrer des symboles cachés en forêt d’Huelgoat le jeudi 23 Octobre et le samedi 1er Novembre de 14h à 18h…

Réservations et renseignements au 06 11 58 72 23

Huelgoat 29690 Finistère Bretagne +33 6 11 58 72 23

