Visite ésotérique & dégustation de vins/mâchon Château de Rapetour Theizé

Theizé

Visite ésotérique & dégustation de vins/mâchon

Château de Rapetour 136 Rapetour Theizé Rhône

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 15:00:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Découvrez les mystères du Château de Rapetour lors d’une visite commentée par son propriétaire, autour de l’histoire ésotérique et alchimique de ce lieu singulier du Beaujolais. Profitez d’une dégustation de vins du Château à l’issue de la visite.

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Château de Rapetour 136 Rapetour Theizé 69620 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 56 69 61 wineandfree@gmail.com

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English :

Discover the mysteries of Château de Rapetour on a guided tour led by its owner, focusing on the esoteric and alchemical history of this unique Beaujolais site. Enjoy a tasting of Château Rapetour wines at the end of the tour.

L’événement Visite ésotérique & dégustation de vins/mâchon Theizé a été mis à jour le 2026-05-20 par Beaujolais Tourisme