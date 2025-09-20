Visite Espace Robert Rameaux Espace Rameaux Belley

Espace Rameaux 224 av Hoff Belley Ain

Tarif : – –

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 16:00:00

2025-09-20

Visite de la salle de spectacle à 14h. Accès au musée numérique MICRO-FOLIE de 14h à 16h.

Espace Rameaux 224 av Hoff Belley 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 03 19 19 espacerameaux@gmail.com

English :

Tour of the theater at 2 p.m. Access to the MICRO-FOLIE digital museum from 2 p.m. to 4 p.m.

German :

Besuch des Veranstaltungsraums um 14 Uhr. Zugang zum digitalen Museum MICRO-FOLIE von 14:00 bis 16:00 Uhr.

Italiano :

Visita al teatro alle 14:00. Accesso al museo digitale MICRO-FOLIE dalle 14.00 alle 16.00.

Espanol :

Visita al teatro a las 14.00 h. Acceso al museo digital MICRO-FOLIE de 14:00 a 16:00.

L’événement Visite Espace Robert Rameaux Belley a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme Bugey Sud Grand Colombier