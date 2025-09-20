Visite essentielle patrimoine mondial: la mine autour du Louvre Lens Louvre-Lens Lens

visite gratuite dans le cadre JEP

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T14:45:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T14:45:00

Cette visite guidée vous plonge dans l’Histoire du Bassin minier: d’hier à demain, découvrez une cité minière et comprenez comment ce territoire à réécrit son histoire avec l’arrivée du Louvre-Lens.

Louvre-Lens 99 rue Paul Bert, 62300 Lens Lens 62300 Cité n°9 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025

©Matthieu Brard