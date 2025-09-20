Visite essentielle Patrimoine mondial: l’Art déco à Lens Lens-Liévin Tourisme Lens

Visite essentielle Patrimoine mondial: l’Art déco à Lens Lens-Liévin Tourisme Lens samedi 20 septembre 2025.

Visite essentielle Patrimoine mondial: l’Art déco à Lens 20 et 21 septembre Lens-Liévin Tourisme Pas-de-Calais

visite gratuite dans le cadre des JEP

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:15:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:15:00

Devant les façades Art déco du centre-veill de Lens, cette visite mêlant histoire et architecture raconte une renaissance, celle d’une vielle détruite à 99% après le Première Guerre mondiale.

Lens-Liévin Tourisme 16 Place Jean Jaurès 62300 Lens Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 67 66 66 http://www.tourisme-lenslievin.fr/ https://www.facebook.com/LensLievinTourisme/;https://twitter.com/LensTourisme?lang=fr [{« type »: « link », « value »: « https://tourisme-lens.fr/billetterie/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0621676666 »}, {« type »: « email », « value »: « info@tourisme-lens.fr »}] Lens-Liévin Tourisme vous accueille dans le bâtiment « A la Ville de Limoges ». Ici l’hospitalité et la convivialité sont au coeur de l’accueil: venez vous poser dans nos canapés, échanger avec notre équipe autour d’un café, acheter vos souvenir d’ici, louer une trottinette électrique, travailler ou vous réunir dans notre espace de coworking, dans un lieu historique à l’ambiance Art déco places de parking à proximité direct, gare SNCF à 5mn

Journées européennes du patrimoine 2025

© Lens Tourisme – Sarah Roynette