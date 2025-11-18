Visite ESTELEC Centre de Strasbourg Eckbolsheim
Visite ESTELEC Centre de Strasbourg Eckbolsheim mardi 18 novembre 2025.
Visite ESTELEC Mardi 18 novembre, 14h00 Centre de Strasbourg Collectivité européenne d’Alsace
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-18T14:00:00+01:00 – 2025-11-18T16:30:00+01:00
Fin : 2025-11-18T14:00:00+01:00 – 2025-11-18T16:30:00+01:00
ESTELEC GROUPE concentre plus de 45 ans d’expertise au service de la conception, l’industrialisation et la fabrication de produits électroniques.
Centre de Strasbourg 6 rue Ettore Bugatti, 67201 ECKBOLSHEIM Eckbolsheim 67201 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « email », « value »: « frederique.dirian@uimm-alsace.fr »}]
Visite des ateliers et découverte des métiers industriels.