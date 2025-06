Visite estivale de la cité médiévale Sainte-Suzanne-et-Chammes 26 juin 2025 15:00

Visite estivale de la cité médiévale Rdv devant l’Office de tourisme Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Début : 2025-06-26 15:00:00

fin : 2025-08-19 17:00:00

2025-06-26

2025-07-08

2025-07-22

2025-07-29

2025-08-05

2025-08-12

2025-08-19

Venez découvrir l’histoire de la cité médiévale !

Découvrez l’histoire de la cité fortifiée et de son architecture à travers cette visite guidée. D’où vient le nom du village ? De quand datent son église, ses remparts, ses différentes maisons ?

Visiter Sainte-Suzanne, c’est feuilleter un livre d’histoire de France où l’on rencontre les homo-sapiens, les gaulois, Guillaume le Conquérant, Ambroise de Loré compagnon de Jeanne d’Arc, Fouquet de la Varenne, courrier du cœur d’Henri IV et Perrine Dugué la Sainte Républicaine

Rdv devant l’Office de tourisme à 14h45

Organisée par l’association des Amis de Sainte-Suzanne.

Billetterie à l’Office de tourisme de Sainte-Suzanne les Coëvrons .

Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 43 60 info@coevrons-tourisme.com

English :

Come and discover the history of the medieval city!

German :

Entdecken Sie die Geschichte der mittelalterlichen Stadt!

Italiano :

Venite a scoprire la storia della città medievale!

Espanol :

Venga a descubrir la historia de la ciudad medieval

L’événement Visite estivale de la cité médiévale Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2025-06-20 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons