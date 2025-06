VISITE ESTIVALE DES MOULINS Rdv devant l’Office de Tourisme Sainte-Suzanne-et-Chammes 6 juillet 2025 15:00

Mayenne

VISITE ESTIVALE DES MOULINS Rdv devant l’Office de Tourisme 1 Rue Jean de Buell Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 15:00:00

fin : 2025-08-03 17:00:00

Date(s) :

2025-07-06

2025-07-27

2025-08-03

2025-08-10

2025-08-17

2025-08-24

2025-08-31

Découvrez ou redécouvrez Sainte-Suzanne lors d’une balade sur la Promenade des moulins

Un guide passionné par le patrimoine meunier de Sainte-Suzanne, vous baladera le long de la rivière Erve qui en son temps actionnait 22 roues de moulins dans le village de la Rivière, aujourd’hui ces témoins du passé industriel du village ont été soigneusement restaurés.

Prévoir des chaussures confortables.

Rendez-vous à 14h45 devant l’Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons.

Animation organisée par l’association des Amis de Sainte-Suzanne

Billetterie à l’Office de tourisme de Sainte Suzanne les Coëvrons .

Rdv devant l’Office de Tourisme 1 Rue Jean de Buell

Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 43 60 info@coevrons-tourisme.com

English :

Discover or rediscover Sainte-Suzanne during a walk on the Promenade des moulins

German :

Entdecken oder wiederentdecken Sie Sainte-Suzanne bei einem Spaziergang auf der Promenade des mouins (Mühlenpromenade)

Italiano :

Scoprite o riscoprite Sainte-Suzanne durante una passeggiata sulla Promenade des Moulins

Espanol :

Descubra o redescubra Sainte-Suzanne durante un paseo por el Promenade des Moulins

L’événement VISITE ESTIVALE DES MOULINS Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2025-06-21 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons