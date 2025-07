VISITE ESTIVALE Elevage et aéronautique Champrond-en-Gâtine

VISITE ESTIVALE Elevage et aéronautique

Champrond-en-Gâtine Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-05 14:15:00

fin : 2025-08-05 17:00:00

Date(s) :

2025-08-05

Visitez deux sites emblématiques de Champrond en Gâtine la ferme des vitriers et la collection d’ULM des Vieux Deb’s. Cette journée se terminera par une dégustation de produits locaux.

Inscription obligatoire au 02 37 49 49 49

Champrond-en-Gâtine 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 49 49 49

English :

Visit two emblematic Champrond en Gâtine sites: the glaziers’ farm and the Vieux Deb’s microlight collection. The day ends with a tasting of local produce.

Registration required on 02 37 49 49 49

German :

Besuchen Sie zwei symbolträchtige Orte in Champrond en Gâtine: den Bauernhof der Glaser und die Ultraleichtflugzeug-Sammlung der Vieux Deb’s. Der Tag endet mit einer Verkostung lokaler Produkte.

Anmeldung erforderlich unter 02 37 49 49

Italiano :

Visitate due luoghi emblematici di Champrond en Gâtine: la fattoria dei vetrai e la collezione di ultraleggeri del Vieux Deb. La giornata si conclude con una degustazione di prodotti locali.

Iscrizione obbligatoria al numero 02 37 49 49 49

Espanol :

Visite dos lugares emblemáticos de Champrond en Gâtine: la granja de los vidrieros y la colección de ultraligeros del Vieux Deb. La jornada termina con una degustación de productos locales.

Inscripción previa en el 02 37 49 49 49

