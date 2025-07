VISITE ESTIVALE Randonnée Accompagnée Combres

Combres Eure-et-Loir

Au départ de la place de l’église de Combres, partez pour la randonnée de La Mazure (8km) accompagné de Gérard suivi de la visite de l’église Notre Dame puis d’une dégustation de produits locaux.

Réservation obligatoire au 02 37 49 49 49

Rendez-vous à 14h15 place de l’église à Combres

.

Combres 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 49 49 49

English :

Departing from the church square in Combres, set off for the La Mazure hike (8km) accompanied by Gérard, followed by a visit to Notre Dame church and a tasting of local produce.

Booking essential on 02 37 49 49 49

Meet at 2.15pm, place de l’église, Combres

German :

Starten Sie vom Kirchplatz in Combres aus zu einer Wanderung nach La Mazure (8 km) in Begleitung von Gérard, gefolgt von der Besichtigung der Kirche Notre Dame und einer anschließenden Verkostung lokaler Produkte.

Eine Reservierung ist erforderlich unter 02 37 49 49

Treffpunkt: 14.15 Uhr Place d

Italiano :

Partendo dalla piazza della chiesa di Combres, si parte per la passeggiata di La Mazure (8 km) accompagnati da Gérard, seguita da una visita alla chiesa di Notre Dame e da una degustazione di prodotti locali.

Prenotazione obbligatoria al numero 02 37 49 49 49

Ritrovo alle 14.15 in Place de l’Egl

Espanol :

Saliendo de la plaza de la iglesia de Combres, emprenda el paseo de La Mazure (8 km) acompañado por Gérard, seguido de una visita a la iglesia de Notre Dame y una degustación de productos locales.

Imprescindible reservar en el 02 37 49 49 49

Encuentro a las 14.15 h en la Place de l’Eglise de Com

