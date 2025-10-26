Visite et animation chez Lama Émoi Saint-Aignan
83 Chemin de la Gabillonnerie Saint-Aignan Loir-et-Cher
Début : Dimanche 2025-10-26
2025-10-26
Visite et animation chez Lama Émoi. Animation sur le filage de la laine.
83 Chemin de la Gabillonnerie Saint-Aignan 41110 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 74 52 69 76
English :
Visit and animation at Lama Émoi. Animation on wool spinning.
German :
Besuch und Animation bei Lama Émoi. Animation über das Spinnen von Wolle.
Italiano :
Visita e animazione a Lama Émoi. Animazione sulla filatura della lana.
Espanol :
Visita y animación en Lama Émoi. Animación sobre el hilado de la lana.
