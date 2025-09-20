Visite et animations à la ferme écomusée – cidrerie vinaigrerie de Souastre Ferme écomusée de Souastre Souastre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre del’écomusée le samedi de 14h à 17h et dimanche de 11h à 18h

Animations de pressurage de pommes et dégustation de jus le samedi de 14h à 17h et le dimanche de 11h à 18h

Ferme écomusée de Souastre 14 rue de bienvillers au bois 62111 SOUASTRE Souastre 62111 Pas-de-Calais 03 21 22 69 87 http://www.fermedesouastre.com Ferme auberge ( restaurant à la ferme), cidrerie-vinaigrerie, ferme pédagogique, ferme écomusée

Journées européennes du patrimoine 2025

© Antoine Wacogne – Arras Pays d’Artois Tourisme