Visite et animations à l’école de la république Musée de l’école de la République Perpignan samedi 20 septembre 2025.
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00
Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00
Visite guidée du musée de l’école
Plongez dans l’ambiance des classes d’autrefois à travers une visite guidée du musée.
Au programme :
- Jeux éducatifs
- Écriture à l’encre
- Dictée… et autres activités d’époque !
Une sortie ludique et nostalgique pour petits et grands.
Musée de l’école de la République Avenue Paul Gauguin, 66000 Perpignan Perpignan 66000 Moyen Vernet Pyrénées-Orientales Occitanie 06 14 88 58 06 Reconstitution d’une classe des années 1950. Très facile, pas de problèmes d’accès pour les fauteuils roulants.
