Visite et animations à l’école de la république Musée de l’école de la République Perpignan

Visite et animations à l’école de la république 20 et 21 septembre Musée de l’école de la République Pyrénées-Orientales

Gratuit.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Visite guidée du musée de l’école

Plongez dans l’ambiance des classes d’autrefois à travers une visite guidée du musée.

Au programme :

Jeux éducatifs

Écriture à l’encre

Dictée… et autres activités d’époque !

Une sortie ludique et nostalgique pour petits et grands.

Musée de l'école de la République Avenue Paul Gauguin, 66000 Perpignan Perpignan 66000 Moyen Vernet Pyrénées-Orientales Occitanie 06 14 88 58 06 Reconstitution d'une classe des années 1950.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Musée de l’école