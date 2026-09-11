Visite et animations du site archéologique du château des Forges, Château des Forges, Segré-en-Anjou Bleu

Informations pratiques

Visite et animations du site archéologique du château des Forges 19 et 20 septembre Château des Forges Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T09:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Jourénes européennes du patrimoine 2026 – château des Forges château de La Gravoyère

Parc St Blaise – Noyant La Gravoyère

On vous ouvre les portes du temps ! Venez remonter le Moyen-Âge avec nous les 19 & 20 septembre prochains.

Site archéologique du XIIIe et XVe siècle . Maison forte et château médiéval défendant un important site d’extraction de minerai de fer au cœur de la vallée du Misengrain.

Au programme :

Samedi 19 Septembre

10h00 – Randonnée botanique autour des étangs – présence d’un herboriste pour connaître les plantes en usage au Moyen-âge.

14h00-18h00 – visite & animations du site ( atelier de bougies, tissage , calligraphie , etc )

Dimanche 20 Septembre

10h00 – Randonnée botanique accompagné par un herboriste afin de découvrir les plantes en usage au Moyen-âge

10h00-18h00 – visite & animations du site (atelier de bougies, tissage , calligraphie etc.)

✨ Ateliers : broderie, travail de la laine à la lucette, confection de bougies

⚔️ Combats, vie de camp, démonstrations…

Restauration sur place le dimanche midi ( menu complet à 18 euros ( : nos fameuses fouées !

Dimanche midi sur réservation : 06 03 18 62 19

️ ENTRÉE GRATUITE

En famille, entre amis, en costume ou pas… on vous attend nombreux pour faire vivre notre patrimoine !

Et quelques surprises pour les chevaliers en herbe.

Accès voiture par le village de Bois 1 , rue de La Cascade.

Accès piéton depuis le parc Saint Blaise à Noyant-la-Gravoyère (49)

Château des Forges Parc Saint-Blaise Segré-en-Anjou Bleu 49520 Noyant-la-Gravoyère Maine-et-Loire Pays de la Loire 06 03 18 62 19 https://www.chateaudesforges.com/ Ancien fief et seigneurie, le château des Forges présentait à l’origine les caractéristiques d’une maison fortifiée plutôt que d’un château monumental. Bien que la date exacte de sa construction demeure incertaine, le site pourrait avoir constitué une étape pour les Templiers, notamment sur l’itinéraire reliant Laval à Saint-Jacques-de-Compostelle. La découverte de tessons de poterie à œil de perdrix vient appuyer cette hypothèse.

La destruction du site serait intervenue vers 1620. Depuis 1993, des campagnes de recherches archéologiques permettent aux ruines du château de réapparaître progressivement et d’en préciser l’organisation et la forme d’origine.

Aujourd’hui, l’association Les Amis du Château assure l’entretien et la sauvegarde du site. Des visites commentées, des initiations à l’archéologie, des démonstrations de combats médiévaux et des repas de fouées sont proposés toute l’année, sur réservation.

Journées européennes du patrimoine 2026 – château des Forges -château de La Gravoyère

©Pierre-Yves Chevrier