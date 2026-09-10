Visite et animations : le moulin Deschodt fête ses 270 ans!, Moulin Deschodt, Wormhout

Informations pratiques

Visite et animations : le moulin Deschodt fête ses 270 ans! Samedi 19 septembre, 14h00 Moulin Deschodt Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Le moulin Deschodt ou moulin de la Briarde se situe au Riecle, non loin de la route de Cassel. Construit en 1756, c’est le plus authentique des moulins à vent sur pivot de la région. C’est également le seul rescapé des 11 moulins à vent présents sur la commune.

L’ancien meunier, Abel Deschodt, a fait don de son moulin à la Ville en 1966. La municipalité a ensuite entrepris de gros travaux pour le remettre en état.

Aujourd’hui, le moulin Deschodt est l’un des édifices phares des Hauts de Flandre. Il est d’ailleurs surnommé “Le Géant des Flandres” en référence à sa taille imposante : des ailes d’une envergure de 24 mètres et un poids d’environ 80 tonnes.

A l’occasion de ses 270 ans, la ville de Wormhout vous propose une visite du moulin, des concerts, des ateliers pour enfants et adultes, des jeux…un food-truck sera également présent pour cette journée festive (de 14h à 19h)

Navette toutes les heures au depart de la médiathèque (60 place du général de Gaulle).

Moulin Deschodt Chemin du moulin 59470 Wormhout 59470 Nord Hauts-de-France

Le moulin Deschodt ou moulin de la Briarde se situe au Riecle, non loin de la route de Cassel. Construit en 1756, c’est le plus authentique des moulins à vent sur pivot de la région. C’est également …

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