Visite et apéritif face aux caves Musée du Pastoralisme Agour Hélette
Visite et apéritif face aux caves Musée du Pastoralisme Agour Hélette mercredi 26 août 2026.
Hélette
Visite et apéritif face aux caves Musée du Pastoralisme Agour
Route de Louhossoa Hélette Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 11:00:00
fin : 2026-08-26 12:30:00
Date(s) :
2026-08-26
Visite spéciale avec apéritif face aux caves planche fromages/charcuteries + boisson locale (Vin Irouleguy, cidre, soft). Moment convivial à partager en famille, entre amis, avec une vue exceptionnelle des caves d’affinage.
Réservation obligatoire à l’Office de tourisme de Hasparren. .
Route de Louhossoa Hélette 64640 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
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English : Visite et apéritif face aux caves Musée du Pastoralisme Agour
L’événement Visite et apéritif face aux caves Musée du Pastoralisme Agour Hélette a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Pays Basque
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