Visite et atelier à la chapelle de Camarec Chapelle de Camarec / Elven Elven

Visite et atelier à la chapelle de Camarec 20 et 21 septembre Chapelle de Camarec / Elven Morbihan

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite de la chapelle et découverte sur place du travail du cuir par l’artiste elvinois Stéphane François, spécialiste de la Sellerie Cuir Française.

Vente de pains et de brioches cuits au four à pain au profit du Téléthon, le dimanche 21 de 9h30 à 12h30.

Chapelle de Camarec / Elven Camarec, 56250 Elven Elven 56250 Morbihan Bretagne https://www.elven.bzh/patrimoine-religieux/ https://www.facebook.com/p/Les-amis-de-la-chapelle-de-Camarec-100083463516255/?locale=fr_FR

Mairie d’Elven