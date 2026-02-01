Visite et atelier aux Troglodytes de la Tourette

Troglodytes de la Tourette Saint-Martin-la-Pallu Vienne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Percez les mystères d’un souterrain médiéval de type paysan et partez à la découverte des salles secrètes de ce lieu chargé d’histoire. L’aventure ne s’arrête pas là ! En compagnie d’Agathe, vous participerez à un atelier créatif et ludique.

Sur réservation.

Imaginez-vous, muni d’un casque de chantier, prêt à percer les mystères d’un souterrain médiéval de type paysan. Guidé par les bénévoles passionnés d’une association locale, vous partirez à la découverte des salles secrètes de ce lieu chargé d’histoire. L’aventure ne s’arrête pas là ! En compagnie d’Agathe, vous participerez à un atelier créatif et ludique.

Sur réservation. .

Troglodytes de la Tourette Saint-Martin-la-Pallu 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 42 15 contact@tourisme-hautpoitou.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite et atelier aux Troglodytes de la Tourette

Unravel the mysteries of a medieval peasant underground and discover the secret rooms of this place steeped in history. But the adventure doesn’t stop there! Join Agathe for a fun and creative workshop.

Reservations required.

L’événement Visite et atelier aux Troglodytes de la Tourette Saint-Martin-la-Pallu a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme du Haut-Poitou