Visite et atelier avec Julie Legrand, Galerie Saint-Jacques, Saint-Quentin
dimanche 20 septembre 2026 · Galerie Saint-Jacques · Saint-Quentin
Informations pratiques
Visite et atelier avec Julie Legrand Dimanche 20 septembre, 14h30 Galerie Saint-Jacques Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Julie Legrand vous présentera l’exposition, ses oeuvres et ses inspirations, puis dans un deuxième temps vous pourrez expérimenter un travail de sculpture multimatériaux autour du végétal, sa pousse, sa croissance, sa vitalité.
Galerie Saint-Jacques 14 Rue de la Sellerie, 02100, Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Quartier Remicourt Aisne Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « clara.saintcyr@saint-quentin.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0323069374 »}]
Julie Legrand vous présentera l’exposition, ses oeuvres et ses inspirations, puis dans un deuxième temps vous pourrez expérimenter un travail de sculpture multimatériaux autour du végétal, sa pousse,…
©Ville de Saint-Quentin
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