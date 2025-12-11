Visite et Atelier Boîte à souvenirs singulière au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy Le bourg Vicq-sur-Breuilh
Visite et Atelier Boîte à souvenirs singulière au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy
Le bourg 2 rue du musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
2026-01-02
En t’inspirant de l’univers ludique de Pierre Albasser, déploie ton imagination pour (re)donner vie à des morceaux de cartons. Repars ensuite avec cette boîte singulière dans laquelle tu pourras glisser secrets, objets et souvenirs…
A partir de 4 ans et ados, sur réservation. .
Le bourg 2 rue du musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 67 73 contact@museejardins-sabourdy.fr
