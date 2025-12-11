Visite et Atelier Boîte à souvenirs singulière au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy Le bourg Vicq-sur-Breuilh

Visite et Atelier Boîte à souvenirs singulière au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy

Le bourg 2 rue du musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-02

fin : 2026-01-02

Date(s) :

2026-01-02

En t’inspirant de l’univers ludique de Pierre Albasser, déploie ton imagination pour (re)donner vie à des morceaux de cartons. Repars ensuite avec cette boîte singulière dans laquelle tu pourras glisser secrets, objets et souvenirs…

A partir de 4 ans et ados, sur réservation. .

Le bourg 2 rue du musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 67 73 contact@museejardins-sabourdy.fr

English : Visite et Atelier Boîte à souvenirs singulière au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy

L’événement Visite et Atelier Boîte à souvenirs singulière au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2025-12-09 par OT Briance Sud Haute-Vienne