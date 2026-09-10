Informations pratiques

Larçay

Visite et atelier – Cher poisson à Larçay

13 Rue du 8 Mai Larçay Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-29 14:30:00

fin : 2027-04-29 16:00:00

Date(s) :

2027-04-29

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines, de septembre à avril ! Vous êtes en Pays d’art et d’histoire ! Visite et atelier « Cher poisson » à Larçay.

CHER POISSON à Larçay. « Poisson d’avril » ! Découvre le patrimoine naturel des bords de Cher à Larçay et l’histoire du barrage à aiguille et de l’écluse. Réalise ensuite le plus coloré des poissons du Cher, à rapporter à la maison !

Durée : 1h15 environ

Cette action vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine.

La réservation, sur le site internet du Pays Loire Touraine, est obligatoire. .

13 Rue du 8 Mai Larçay 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

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English :

The Loire-Touraine Region of Art and History offers a wide range of activities to explore its heritage from September through April! You’re in the Region of Art and History! “Cher poisson” tour and workshop in Laray.

L’événement Visite et atelier – Cher poisson à Larçay Larçay a été mis à jour le 2026-09-10 par ADT 37