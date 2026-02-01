Visite et atelier chez 6h55 GOURDON Bas-en-Basset

Visite et atelier chez 6h55

GOURDON 16 A CHEMIN DU COMMUNAL Bas-en-Basset Haute-Loire

Début : 2026-02-19 14:00:00

fin : 2026-02-19 16:00:00

2026-02-19

Visite et découverte de la laine (gratuit) et en option atelier pour fabriquer son oreiller en laine chez “6h55 Mouvement Moutonneux”.

Adulte et enfant à partir de 5 ans. Visite gratuite. Atelier Oreiller en laine 30€.

GOURDON 16 A CHEMIN DU COMMUNAL Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 00 92 25 rizzoemilie@gmail.com

English :

Visit and discovery of wool (free) and optional workshop to make your own wool pillow at ?6h55 Mouvement Moutonneux?

Adults and children aged 5 and over. Visit free of charge. 30? wool pillow workshop.

