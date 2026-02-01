Visite et atelier chez 6h55 GOURDON Bas-en-Basset
Visite et atelier chez 6h55 GOURDON Bas-en-Basset jeudi 19 février 2026.
Visite et atelier chez 6h55
GOURDON 16 A CHEMIN DU COMMUNAL Bas-en-Basset Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19 14:00:00
fin : 2026-02-19 16:00:00
Date(s) :
2026-02-19
Visite et découverte de la laine (gratuit) et en option atelier pour fabriquer son oreiller en laine chez “6h55 Mouvement Moutonneux”.
Adulte et enfant à partir de 5 ans. Visite gratuite. Atelier Oreiller en laine 30€.
.
GOURDON 16 A CHEMIN DU COMMUNAL Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 00 92 25 rizzoemilie@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Visit and discovery of wool (free) and optional workshop to make your own wool pillow at ?6h55 Mouvement Moutonneux?
Adults and children aged 5 and over. Visit free of charge. 30? wool pillow workshop.
L’événement Visite et atelier chez 6h55 Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron