Visite et Atelier. Créez au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy Le bourg Vicq-sur-Breuilh

Le bourg 2 rue du musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne

Début : 2025-07-18 15:00:00

fin : 2025-08-15 16:30:00

2025-07-18 2025-08-15

Rendez-vous au musée pour découvrir les artistes atypiques lors d’une visite et d’un atelier sur mesure, pour expérimenter et libérer sa créativité !

Costume de fête l’été est enfin là ! Les personnages du musée veulent sortir leurs plus beaux vêtements imagine­-leur un costume aux couleurs joyeuses et chatoyantes.

Tous âges, à partir de 3 ans .

Le bourg 2 rue du musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 67 73 contact@museejardins-sabourdy.fr

