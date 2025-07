Visite et Atelier créez au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy Le bourg Vicq-sur-Breuilh

Le bourg 2 rue du musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne

Rendez-vous au musée pour découvrir les artistes atypiques lors d’une visite et d’un atelier sur mesure, pour expérimenter et libérer sa créativité !

Paysage en bouteille chez les artistes Naïfs, la Nature est partout, parfois même sur des tuiles et des bouteilles. En t’inspirant de leurs univers, viens dessiner sur une bouteille la flore et la faune de tes rêves !

Tous âges, à partir de 5 ans. .

Le bourg 2 rue du musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 67 73 contact@museejardins-sabourdy.fr

