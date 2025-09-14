Visite et atelier de modelage en famille – Petit sculpteur à quatre mains Musée Bourdelle PARIS

Une plasticienne du musée accompagne les familles et commente une

sculpture du musée.

Petits et grands sont ensuite invités à réaliser un

modelage en terre, à leur mesure, en écho avec l’œuvre de Bourdelle.

Il est conseillé d’apporter une boîte en carton afin de transporter le modelage réalisé.

Public : en famille, à partir de 4 ans.

À noter : il est nécessaire de réserver une place pour chaque adulte et enfant participant aux activités en famille.

Le dimanche 14 décembre 2025

de 14h00 à 15h30

Le dimanche 07 décembre 2025

de 14h00 à 15h30

Le dimanche 23 novembre 2025

de 14h00 à 15h30

Le dimanche 09 novembre 2025

de 14h00 à 15h30

Le dimanche 12 octobre 2025

de 15h30 à 17h00

Le dimanche 12 octobre 2025

de 14h00 à 15h30

Le dimanche 14 septembre 2025

de 11h00 à 12h30

Le dimanche 05 octobre 2025

de 14h00 à 15h30

Le dimanche 28 septembre 2025

de 11h00 à 12h30

payant

De 5 à 7 euros.

À noter : pour cette activité en famille, les adultes doivent réserver un billet plein tarif et les enfants un billet tarif réduit.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.

Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS

https://www.bourdelle.paris.fr/visiter/preparer-sa-visite/agenda/petit-sculpteur-quatre-mains +33184821455 eppm-bourdelle.reservations@paris.fr https://www.facebook.com/museebourdelle/ https://www.facebook.com/museebourdelle/