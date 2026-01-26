Visite et Atelier Des lettres et des châteaux au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy Le bourg Vicq-sur-Breuilh
En février au musée, faites un bon dans le temps avec des ateliers créatifs qui invitent à l‘exploration des univers uniques des artistes exposés au musée Cécile Sabourdy. Développez votre imaginaire avec cette nouvelle session de visites-ateliers dans lesquelles vous suivrez deux temps une visite guidée des salles du musée, adaptée aux enfants (45min-1h) et un temps d’atelier dans un espace dédié à la création (1h)
Dans les manuscrits médiévaux, les artistes utilisent les formes des lettres pour déployer des scènes et des décors enluminés. Inspire-toi de l’univers expressif de Pierre Albasser pour imaginer une lettrine unique qui te ressemble !
A partir de 4 ans et ados, sur réservation.
