Visite et Atelier Des lettres et des châteaux au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy Le bourg Vicq-sur-Breuilh

Visite et Atelier Des lettres et des châteaux au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy

Le bourg 2 rue du musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne

Tarif : 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

En février au musée, faites un bon dans le temps avec des ateliers créatifs qui invitent à l‘exploration des univers uniques des artistes exposés au musée Cécile Sabourdy. Développez votre imaginaire avec cette nouvelle session de visites-ateliers dans lesquelles vous suivrez deux temps une visite guidée des salles du musée, adaptée aux enfants (45min-1h) et un temps d’atelier dans un espace dédié à la création (1h)

Dans les manuscrits médiévaux, les artistes utilisent les formes des lettres pour déployer des scènes et des décors enluminés. Inspire-toi de l’univers expressif de Pierre Albasser pour imaginer une lettrine unique qui te ressemble !

A partir de 4 ans et ados, sur réservation. .

Le bourg 2 rue du musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 67 73 contact@museejardins-sabourdy.fr

