Visite et atelier famille Mythologie Irissarry
Visite et atelier famille Mythologie Irissarry mercredi 15 avril 2026.
Visite et atelier famille Mythologie
CDEP Ospitalea Irissarry Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Plongez au cœur de l’imaginaire basque à travers une sélection de contes et légendes emblématiques. Après ce voyage parmi les personnages et récits fondateurs, un atelier artistique permettra aux participants de créer leur propre interprétation de ces mythes, entre imagination et découvertes culturelles. A partir de 5 ans, réservation demandée. .
CDEP Ospitalea Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 97 20 ospitalea@le64.fr
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English : Visite et atelier famille Mythologie
L’événement Visite et atelier famille Mythologie Irissarry a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Pays Basque