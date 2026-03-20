Visite et atelier famille Mythologie

CDEP Ospitalea Irissarry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Plongez au cœur de l’imaginaire basque à travers une sélection de contes et légendes emblématiques. Après ce voyage parmi les personnages et récits fondateurs, un atelier artistique permettra aux participants de créer leur propre interprétation de ces mythes, entre imagination et découvertes culturelles. A partir de 5 ans, réservation demandée. .

CDEP Ospitalea Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 97 20 ospitalea@le64.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite et atelier famille Mythologie

L’événement Visite et atelier famille Mythologie Irissarry a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Pays Basque