Visite et Atelier Histoire d’encre au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy Le bourg Vicq-sur-Breuilh

Visite et Atelier Histoire d’encre au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy
Le bourg 2 rue du musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
2026-01-03
Saviez-vous qu’il est possible de réaliser de magnifiques estampes à partir de briques de lait ? Initiez-vous tout en douceur à la technique de gravure sur Tétrapack .
A partir de 10 ans, ados et adultes sur réservation. .
