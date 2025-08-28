Visite et atelier Initiation au manga Musée Crozatier Le Puy-en-Velay
Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : Jeudi 2025-08-28 10:00:00
fin : 2025-08-28 12:00:00
2025-08-28
Zelihan, managaka, t’accompagne pour découvrir l’univers du manga et t’initier à cette technique de dessin !
Réservation obligatoire.
Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr
English :
Zelihan, managaka, will accompany you to discover the world of manga and introduce you to this drawing technique!
Reservations required.
German :
Zelihan, ein Managaka, begleitet dich, um die Welt der Mangas zu entdecken und dich in diese Zeichentechnik einzuführen!
Reservierung erforderlich.
Italiano :
Zelihan, managaka, vi accompagnerà alla scoperta del mondo dei manga e vi introdurrà a questa tecnica di disegno!
Prenotazione obbligatoria.
Espanol :
Zelihan, managaka, te acompañará a descubrir el mundo del manga y te iniciará en esta técnica de dibujo
Imprescindible reservar.
