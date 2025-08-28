Visite et atelier Initiation au manga Musée Crozatier Le Puy-en-Velay

Visite et atelier Initiation au manga Musée Crozatier Le Puy-en-Velay jeudi 28 août 2025.

Visite et atelier Initiation au manga

Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-08-28 10:00:00
fin : 2025-08-28 12:00:00

Date(s) :
2025-08-28

Zelihan, managaka, t’accompagne pour découvrir l’univers du manga et t’initier à cette technique de dessin !
Réservation obligatoire.
  .

Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40  patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr

English :

Zelihan, managaka, will accompany you to discover the world of manga and introduce you to this drawing technique!
Reservations required.

German :

Zelihan, ein Managaka, begleitet dich, um die Welt der Mangas zu entdecken und dich in diese Zeichentechnik einzuführen!
Reservierung erforderlich.

Italiano :

Zelihan, managaka, vi accompagnerà alla scoperta del mondo dei manga e vi introdurrà a questa tecnica di disegno!
Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Zelihan, managaka, te acompañará a descubrir el mundo del manga y te iniciará en esta técnica de dibujo
Imprescindible reservar.

L’événement Visite et atelier Initiation au manga Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-06-06 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay