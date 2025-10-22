Visite et atelier linogravure au Musée Eugène Boudin Rue de l’Homme de Bois Honfleur
Début : 2025-10-22 14:00:00
fin : 2025-10-22 16:00:00
2025-10-22 2025-10-29
Visite flash des collections permanentes du Musée Eugène Boudin, suivie d’un atelier linogravure Décoration de tote bag
Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène Boudin Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 54 00 musees@ville-honfleur.fr
English : Visite et atelier linogravure au Musée Eugène Boudin
Flash tour of the Eugène Boudin Museum’s permanent collections, followed by a linocut workshop Tote bag decoration
German : Visite et atelier linogravure au Musée Eugène Boudin
Flash-Tour durch die ständigen Sammlungen des Musée Eugène Boudin, gefolgt von einem Linolschnitt-Workshop Tote Bag-Dekoration
Italiano :
Visita lampo alle collezioni permanenti del Musée Eugène Boudin, seguita da un laboratorio di linoleografia Decorazione di borse da viaggio
Espanol :
Visita relámpago a las colecciones permanentes del Museo Eugène Boudin, seguida de un taller de linograbado Decoración de bolsas de mano
