Visite et atelier linogravure au Musée Eugène Boudin Rue de l’Homme de Bois Honfleur

Visite et atelier linogravure au Musée Eugène Boudin

Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène Boudin Honfleur Calvados

Début : 2025-10-22 14:00:00

fin : 2025-10-22 16:00:00

Visite flash des collections permanentes du Musée Eugène Boudin, suivie d’un atelier linogravure Décoration de tote bag

Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène Boudin Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 54 00 musees@ville-honfleur.fr

English : Visite et atelier linogravure au Musée Eugène Boudin

Flash tour of the Eugène Boudin Museum’s permanent collections, followed by a linocut workshop Tote bag decoration

German : Visite et atelier linogravure au Musée Eugène Boudin

Flash-Tour durch die ständigen Sammlungen des Musée Eugène Boudin, gefolgt von einem Linolschnitt-Workshop Tote Bag-Dekoration

Italiano :

Visita lampo alle collezioni permanenti del Musée Eugène Boudin, seguita da un laboratorio di linoleografia Decorazione di borse da viaggio

Espanol :

Visita relámpago a las colecciones permanentes del Museo Eugène Boudin, seguida de un taller de linograbado Decoración de bolsas de mano

