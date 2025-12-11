Visite et Atelier Mon beau sapin au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy Le bourg Vicq-sur-Breuilh
Visite et Atelier Mon beau sapin au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy Le bourg Vicq-sur-Breuilh mardi 23 décembre 2025.
Visite et Atelier Mon beau sapin au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy
Le bourg 2 rue du musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-23
fin : 2025-12-23
Date(s) :
2025-12-23
Avant l’arrivée du Père Noël, imagine un petit sapin fest’artistique à partir de laines colorées, d’images et de formes prélevées dans les collections du musée !
Dès 3 ans (atelier petits), sur réservation. .
Le bourg 2 rue du musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 67 73 contact@museejardins-sabourdy.fr
English : Visite et Atelier Mon beau sapin au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy
L’événement Visite et Atelier Mon beau sapin au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2025-12-09 par OT Briance Sud Haute-Vienne