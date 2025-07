Visite et Atelier nourrissage Chaussy

Visite et Atelier nourrissage Chaussy samedi 12 juillet 2025.

Visite et Atelier nourrissage

Chaussy Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 10:00:00

fin : 2025-07-12 11:30:00

Date(s) :

2025-07-12 2025-07-16 2025-07-23 2025-08-06 2025-08-20

Profitons des vacances pour faire un tour à la ferme !

À l’occasion des vacances d’avril et enfin du retour du soleil, La ferme des p’tits bergers vous propose de venir pour découvrir les magnifiques chèvres Angora et moutons Shetland et peut-être des nouveaux bébés en 2025…

La visite se fait uniquement sur réservation. .

Chaussy 45480 Loiret Centre-Val de Loire fermedesptitsbergers@gmail.com

English :

Let’s make the most of the vacations by taking a trip to the farm!

German :

Nutzen wir die Ferien, um einen Ausflug auf den Bauernhof zu machen!

Italiano :

Approfittiamo delle vacanze con una gita in fattoria!

Espanol :

Aprovechemos las vacaciones para ir de excursión a la granja

