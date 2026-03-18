Visite et Atelier Œuf magique au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy Le bourg Vicq-sur-Breuilh
Visite et Atelier Œuf magique au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy Le bourg Vicq-sur-Breuilh jeudi 9 avril 2026.
Visite et Atelier Œuf magique au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy
Le bourg 2 rue du musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09
fin : 2026-04-09
Date(s) :
2026-04-09
Œuf magique L’artiste GEHA utilise des techniques et matériaux du quotidien pour réaliser de superbes impressions. Suivons ses pas artistiques pour imaginer un œuf magique ! De quoi impressionner Pierre Albasser, artiste et grand amateur d’œuf d’autruche ! (dès 5-6 ans > ados)
Le musée n’organisera pas d’animation pour Pâques cette année, mais vous réserve une chouette sélection d’ateliers créatifs manuels, inspirés des expositions. Au programme, trois dates, trois expérimentations créatives différentes et originales !
Développez votre imaginaire avec cette nouvelle session de visites-ateliers dans lesquelles vous suivrez deux temps
– une visite guidée des salles du musée, adaptée aux enfants (45min-1h)
– un temps d’atelier dans un espace dédié à la création (1h)
Le tout, pour 6€ par enfant (de 4 à 17 ans) .
Le bourg 2 rue du musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 67 73 contact@museejardins-sabourdy.fr
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English : Visite et Atelier Œuf magique au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy
L’événement Visite et Atelier Œuf magique au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Briance Sud Haute-Vienne