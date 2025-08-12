Visite et atelier Oh le bol ! Musée Crozatier Le Puy-en-Velay
Visite et atelier Oh le bol ! Musée Crozatier Le Puy-en-Velay mardi 12 août 2025.
Visite et atelier Oh le bol !
Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : Mardi 2025-08-12 10:00:00
fin : 2025-08-12 12:00:00
2025-08-12
Le bol a une grande importance lors de la cérémonie du thé il est admiré pour sa forme, ses dessins et ses imperfections.
À toi d’imaginer un mini service à thé, inspiré des objets présentés dans l’exposition et guidé par Maud Louisemarie, céramiste !
Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr
English :
The bowl is an important part of the tea ceremony, admired for its shape, design and imperfections.
It’s your turn to design a mini tea service, inspired by the objects in the exhibition and guided by ceramist Maud Louisemarie!
German :
Die Schale hat bei der Teezeremonie eine große Bedeutung: Sie wird für ihre Form, ihre Muster und ihre Unvollkommenheiten bewundert.
Es ist an dir, ein Mini-Teeservice zu entwerfen, inspiriert von den in der Ausstellung gezeigten Objekten und angeleitet von der Keramikerin Maud Louisemarie!
Italiano :
La ciotola è una parte molto importante della cerimonia del tè, ammirata per la sua forma, i suoi disegni e le sue imperfezioni.
Sta a voi progettare un mini-servizio da tè, ispirandovi agli oggetti in mostra e guidati dalla ceramista Maud Louisemarie!
Espanol :
El cuenco es un elemento muy importante de la ceremonia del té, admirado por su forma, sus diseños y sus imperfecciones.
¡Te toca a ti diseñar un mini servicio de té, inspirado en los objetos de la exposición y guiado por la ceramista Maud Louisemarie!
