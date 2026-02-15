Visite et Atelier Plantes et Couleurs Bénévent-l’Abbaye

Visite et Atelier Plantes et Couleurs

1 place de l’Eglise Bénévent-l’Abbaye Creuse

La visite débutera aux jardins à 14h 00, suivie d’un atelier de dessin et d’écriture à partir de végétaux, animé par Marc.

L’animation est gratuite et réservée aux enfants de 6 à 14 ans, dans la limite de 10 participants.

Sur inscriptions, gratuit. .

1 place de l’Eglise Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 45 00 90 microfolie@ccbgb.fr

English : Visite et Atelier Plantes et Couleurs

