VISITE ET ATELIER POUR ADULTES MUSIVUM OPUS Musée archéologique de Jublains Jublains

VISITE ET ATELIER POUR ADULTES MUSIVUM OPUS

Musée archéologique de Jublains 13 Rue de la Libération Jublains Mayenne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 14:30:00

fin : 2026-04-24 16:00:00

Date(s) :

2026-04-24

RDV au Musée de Jublains pour une visite et atelier pour adultes !

Le musée de Jublains fête les 250 ans de la découverte de la mosaïque du 3ème siècle qui marquera l’histoire du village

et sera le fondement de la mise en valeur du site antique de Jublains. Pendant les ateliers des vacances de printemps,

exprimer votre créativité en réalisant votre mosaïque. Profitez de ce moment pour en savoir plus sur les deux fragments

de la mosaïque découverte en 1776 et qui ont traversé les siècles.

Vendredi 24 avril 2026

14h30 16h

Tarif plein 6 €, réduit 4 €

Lieu musée de Jublains

Public adulte

Réservation conseillée 02 43 58 13 20, musee.jublains@lamayenne.fr .

Musée archéologique de Jublains 13 Rue de la Libération Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 20 musee.jublains@lamayenne.fr

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English :

Join us at the Musée de Jublains for a visit and workshop for adults!

L’événement VISITE ET ATELIER POUR ADULTES MUSIVUM OPUS Jublains a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Mayenne Co