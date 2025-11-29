Visite et atelier sur le thème de la géologie Musée Urgonia Orgon

Visite et atelier sur le thème de la géologie

Samedi 29 novembre 2025 à partir de 10h. Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon Bouches-du-Rhône

Visite et atelier sur le thème de la géologie pour les parents et les enfants de 6 ans et plus au Musée Urgonia. Visite du Musée, section paléontologie.



A travers l’exemple des fossiles mis au jour dans les Alpilles, le visiteur découvrira les informations fournies par les fossiles dans la connaissance des changements qui ont affecté les paysages, les environnements, le climat et les êtres vivants au niveau local depuis 140 millions d’années. Atelier Moulage de fossiles .



La réalisation de moulages de fossiles est une technique courante en paléontologie. Apprenez à réaliser une copie en plâtre d’un vrai fossile après en avoir pris une empreinte dans l’argile, puis identifiez ensuite le fossile grâce à des documents.



Inscriptions obligatoires auprès du Musée Urgonia. .

Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 09 54 urgonia.mediation@orgon.fr

English :

Visit and workshop on the theme of geology for parents and children aged 6 and over at the Urgonia Museum.

German :

Besichtigung und Workshop zum Thema Geologie für Eltern und Kinder ab 6 Jahren im Urgonia-Museum.

Italiano :

Visita e laboratorio sul tema della geologia per genitori e bambini dai 6 anni in su al Museo di Urgonia.

Espanol :

Visita y taller sobre el tema de la geología para padres y niños a partir de 6 años en el Museo Urgonia.

