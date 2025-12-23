Visite et atelier sur le thème de la Préhistoire, Musée Urgonia Orgon

Visite et atelier sur le thème de la Préhistoire

Samedi 24 janvier 2026 à partir de 10h. Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 10:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Visite du Musée Urgonia.

Visite et atelier sur le thème de la Préhistoire pour les adultes et les enfants à partir de 4 ans au Musée Urgonia.



Visite du Musée, section Préhistoire Partez à la découverte du Néolithique et des premiers hommes ayant peuplés Orgon à la fin de la Préhistoire grâce à la découverte des collections du Musée Urgonia. Les reproductions de vases, de parures en coquillages, les maquettes de reconstitutions de cabanes et d’un dolmen vous permettront de comprendre la vie quotidienne de nos ancêtres. Atelier Poterie Néolithique .



A partir de l’observation des poteries exposées dans le musée et la présentation des techniques de fabrication utilisées au Néolithique, venez façonner leurs morceaux d’argile pour obtenir un vase néolithique selon la technique du colombin. .

Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 09 54 urgonia.mediation@orgon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Visit to the Urgonia Museum.

L’événement Visite et atelier sur le thème de la Préhistoire Orgon a été mis à jour le 2025-12-23 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence